Столичные улицы значительно опустели после введенных в Москве ограничений

Как сообщили «Эху Москвы» в Департаменте транспорта, существенно сократилось число пассажиров в общественном транспорте – в метро на 67%, в наземном на 55%, на 30-40% меньше люди стали пользоваться такси, каршерингом и личными авто. Многие уехали из Москвы на выходные. За пятницу и субботу столицу покинуло свыше миллиона машин. На треть сократилось число ДТП, а дороги были почти на 70% менее загружены по сравнению с субботой тремя неделями ранее.