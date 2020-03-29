Столичные улицы значительно опустели после введенных в Москве ограничений

Как сообщили «Эху Москвы» в Департаменте транспорта, существенно сократилось число пассажиров в общественном транспорте – в метро на 67%, в наземном на 55%, на 30-40% меньше люди стали пользоваться такси, каршерингом и личными авто. Многие уехали из Москвы на выходные. За пятницу и субботу столицу покинуло свыше миллиона машин. На треть сократилось число ДТП, а дороги были почти на 70% менее загружены по сравнению с субботой тремя неделями ранее.
2020-03-29T07:00:00+03:00
2020-03-29T07:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 07:00, 29 марта 2020
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