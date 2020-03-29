Россия полностью закроет границу для предотвращения распространения коронавируса

С полуночи 30 марта прекратится движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Будет закрыт и сухопутный участок российско-белорусской границы. Попасть в страну смогут только отдельные категории граждан. На какой срок вводятся ограничения в постановлении правительства не уточняется.

Тем временем, граждане страны, застрявшие за границей из-за ситуации с коронавирусом, продолжают эвакуироваться на Родину. Сегодня в Россию вылетят еще несколько спецбортов. «Аэфролот» сегодня выполнит дополнительный рейс с Бали, на котором с острова вывезут российских граждан. Самолет из Денпансара вылетит в Москву сегодня вечером, говорится в сообщении на сайте перевозчика. Также в Шереметьево приземлится один из специальных чартерных рейсов «Аэрофлота» из берлинского аэропорта Шенефельд. Еще один самолет с гражданами России должен вылететь из Таиланда. Под вопросом находится рейс с Филиппин, передает «Русская служба Би-би-си».

Кроме того, на сегодня намечен и вывоз россиян из Перу – спецборт вылетит из столицы страны Лимы в полдень, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства Данис Султанов. Всего в консульский отдел обратились 280 человек, но вывезти всех этим рейсом, возможно, не удастся – часть людей находятся в удаленных районах страны и могут не успеть добраться до аэропорта.

С 27 марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами. Перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

