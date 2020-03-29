Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо излечилась от коронавируса

Софи Грегуар-Трюдо написала в Фейсбуке, что чувствует себя намного лучше и уже получила заверение от лечащего врача о том, что здорова. Она поблагодарила за поддержку, а также призвала граждан к соблюдению физической дистанции и общению с помощью соцсетей. Супруга главы правительства выразила уверенность, что текущий кризис можно преодолеть, однако необходимо помнить о рекомендациях врачей и оставаться дома.
2020-03-29T06:30:00+03:00
2020-03-29T06:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 29 марта 2020
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