Дональд Трамп не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних Нью-Джерси и Коннектикут

Он считает, что в этом нет необходимости. Об этом президент США написал в «Твиттере». По его словам, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет. Как говорится в опубликованном позднее уведомлении, власти призывают жителей этих штатов в течение 14 дней воздерживаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись. Рекомендация вступает в силу с момента обнародования. При этом она не относится к «работникам критически важных сфер», таких как грузоперевозки, медицина, финансовый сектор и снабжение продовольствием.

