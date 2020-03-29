Россия полностью закроет границу из-за коронавируса

С полуночи 30 марта прекратится движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Будет закрыт и сухопутный участок российско-белорусской границы. Попасть в страну смогут только отдельные категории граждан, в том числе, дипломаты и члены официальных делегаций. В постановлении правительства не уточняется, на какой срок введены ограничения.

О необходимости ограничить любые передвижения людей ранее говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский также добавил, что поддерживает идею полного карантина, как это было сделано в Китае.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились свыше 1200 человек, шестеро умерли, полсотни выздоровели.