Китай с сегодняшнего дня ограничивает рейсы в другие страны

Это связано с тем, что сейчас вирус в КНР привозят из-за рубежа.

Китайские авиакомпании теперь смогут организовывать не более одного рейса в неделю в каждую отдельно взятую страну. Такие же ограничения работают в отношении перелётов в КНР, которые проводят иностранные перевозчики. Министерство транспорта республики объясняет это тем, что почти все новые случаи заболевания коронавирусом произошли с гражданами, которые вернулись из-за границы, — сообщает агентство Reuters. Таким образом власти пытаются предохраниться от возможной второй волны распространения коронавируса.

Также на этой неделе страна полностью запретила въезд для всех иностранцев. Начиная с пятницы в Китай не могут попасть даже те, у кого есть соответствующая виза или вид на жительство.

Власти заявляли, что это временные меры, но когда их могут снять еще неизвестно.

О новом коронавирусе стало известно в декабре прошлого года. За это время в Китае выявили около восьмидесяти двух тысяч случаев заболевания. Из этих людей более шестидесяти тысяч выздоровели, а более трёх тысяч погибли.