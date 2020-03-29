Чечня закрыла въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса

Транзитному транспорту рекомендовано выбирать альтернативный маршрут. Об этом в прямом эфире ЧГТРК «Грозный» сообщил депутат Госдумы и член оперативного штаба Адам Делимханов. По его словам, никого не будут впускать и выпускать, кроме работников медицинской продовольственной сферы. Он также призвал уроженцев Республики за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения.

По улицам Грозного ездят патрульные машины, полицейские просят людей вернуться домой. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа».

Правоохранительные органы Чечни действительно ограничивают передвижение по улицам без уважительной причины. Об этом «Эху Москвы» сказал министр национальной политики, внешних связей, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров. Джамбулат Умаров подчеркнул, что борьба с короновирусом поставлена в Чечне на одну ступень с борьбой против терроризма.