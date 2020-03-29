«Роснефть» прекратит свою деятельность в Венесуэле

Все активы в этой стране будут проданы компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. В замен одна из дочек «Роснефти» получит около 10% акций компании. Таким образом, государство снижает свою долю в нефтяной компании ниже 50%.

Эта сделка выводит «Роснефть» из-под американских санкций и передает венесуэльские активы фактически под управление Владимира Путина. Об этом сказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Год назад Reuters называло политическим главный мотив инвестиций «Роснефти» в Венесуэле. По подсчетам агентства, с 2010 года компания вложила в этот проект девять миллиардов долларов, но не покрыла расходы. В самой «Роснефти» статью тогда назвали «бабьими сплетнями».