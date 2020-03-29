Олимпийские игры в Токио, отложенные из-за пандемии коронавируса, могут начаться 23 июля 2021 года

О том, что организаторы рассматривают такую возможность, пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источник. Ранее агентство Киодо сообщило, что новые даты Олимпиады будут определены в ближайшие три недели. Однако, по информации собеседника «Нью-Йорк таймс», Международный олимпийский комитет намерен объявить об этом раньше. По данным издания, экстренная встреча МОК для обсуждения этого вопроса должна состояться сегодня.
2020-03-29T05:06:00+03:00
2020-03-29T05:07:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 29 марта 2020
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