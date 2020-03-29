Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Об этом предупредил премьер Борис Джонсон. По его словам, главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией. «Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», — говорится в письме Джонсона к жителям страны. По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании насчитывается свыше 17 тысяч зараженных COVID-19, более тысячи умерли. В числе заболевших оказался и сам Джонсон, а также глава британского Минздрава и принц Чарльз.