Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут

По его словам, в этом нет необходимости. При этом будут обнародованы рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение, написал он в Твиттере. По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидирует по количеству заболевших в мире — свыше 122 тысяч случаев, из них более 30 тысяч — в Нью-Йорке. Скончались в стране более 2 тысяч человек.
2020-03-29T05:04:00+03:00
2020-03-29T05:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 29 марта 2020
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