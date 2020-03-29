Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут

По его словам, в этом нет необходимости. При этом будут обнародованы рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение, написал он в Твиттере. По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидирует по количеству заболевших в мире — свыше 122 тысяч случаев, из них более 30 тысяч — в Нью-Йорке. Скончались в стране более 2 тысяч человек.