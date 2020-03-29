Власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за коронавируса

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника. В московском правительстве отказались комментировать эту информацию. О том, что в столице могут ввести комендантский час и ограничения на въезд, ранее неоднократно сообщали СМИ, но в правительстве Москвы и Кремле ото отрицали.

Для борьбы с распространением вируса президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Региональные власти, в том числе Москва и Петербург, ввели ряд дополнительных ограничений. Несколько экономистов призвали ввести в стране жесткий карантин. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что подобные меры пока не требуются.

По официальным данным, в России зарегистрировано более 1200 случаев заражения, 6 человек умерли.