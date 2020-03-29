Международный автосалон в Детройте перенесен на год из-за коронавируса

Об этом сообщила местная газета «Детройт фри пресс». По ее данным, решение связано с тем, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США переоборудует под временную больницу выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция. Выставка должна была пройти с 13 по 20 июня. Теперь ее проведение намечено на июнь 2021 года. Ранее было объявлено о переносе на август из-за пандемии Нью-Йоркского международного автосалона.
2020-03-29T04:07:00+03:00
2020-03-29T04:08:35+03:00
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04:07, 29 марта 2020
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