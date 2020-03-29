Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 120 тысяч, более 2 тысяч скончались, свыше 960 человек вылечились. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса. Согласно его статистике, Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших COVID-19. При этом по числу летальных исходов лидирует Италия, на которую приходится около трети из порядка 30 тысяч зафиксированных в мире случаев смерти от коронавируса. На втором месте Испания. Далее следуют Китай, Иран, Франция и только затем — США. Всего, по данным университета, в мире заболели почти 660 тысяч человек, порядка 140 тысяч уже завершили курс лечения.