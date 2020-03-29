Грузия не пустила через свою территорию возвращающихся из Армении россиян

Об этом сообщило в Facebook посольство России в Ереване. В связи с этим дипломаты рекомендовали российским гражданам воспользоваться пока еще действующим авиасообщением между Россией и Арменией. Грузия с 18 марта закрыла свои границы в связи с распространением COVID-19. С 21 марта в стране на месяц введен режим чрезвычайного положения. По данным университета Джона Хопкинса, в Грузии зафиксировано 90 случаев заражения. В Армении заболевших свыше 400 человек и один летальный исход.