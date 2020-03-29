«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле

Все активы в этой стране будут проданы компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. В обмен одна из дочек «Роснефти» получит пакет в размере 9,6% акций компании. В «Роснефти» объясняют, что выполнили условия для снятия американских санкций со своих дочерних предприятий.

Reuters год назад отмечал, что главным мотивом инвестиций «Роснефти» в Венесуэле был политический. По подсчетам агентства, С 2010 года компания вложила в венесуэльские проекты девять миллиардов долларов, но не покрыла расходы. В «Роснефти» статью назвали «бабьими сплетнями».