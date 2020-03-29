Северная Корея провела очередной пуск двух баллистических ракет малой дальности

Длина их полета составила 230 километров, максимальная высота – 30 километров. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Правительство Японии также считает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Отмечается, что они пролетели порядка 250 км и не достигли исключительной экономической зоны страны, передает телеканал Эн-эйч-кей. На данный момент ни о каком ущербе рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения ракет, не сообщается. При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб по сбору информации о проведенных испытаниях.

В последние месяцы КНДР регулярно запускает ракеты малой дальности в восточном направлении. В некоторых случаях это были баллистические ракеты, испытание которых Пхеньяну запрещены Совбезом ООН.