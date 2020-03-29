В Италии из-за ситуации с коронавирусом усугубляются экономические проблемы

У многих жителей страны в результате карантина заканчиваются деньги, пишет итальянская версия издания Huffington Post. В частности, речь идет о тех, кто остался без помощи Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Некоторые посетители супермаркетов, наполнив тележки, пытаются уйти, не заплатив за товар. Все больше магазинов вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей неоплаченные продукты. Собеседники издания говорят, что еще неделю не протянут. Они просят у премьер-министра Джузеппе Конте немедленных ответов и предупреждают, что в противном случае «начнется революция».