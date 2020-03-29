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03:03, 29 марта 2020

ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились более 62 тысяч человек, свыше 3 тысяч умерли

Общее число инфицированных превысило 571 тысячу, скончавшихся почти 26,5 тысяч. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ ставит на первое место по числу заболевших Италию, на втором месте США, замыкает тройку Китай – 86, 85 и 82 тысячи соответственно.
Данные американского университета Джона Хопкинса несколько выше. По его информации, в мире зафиксировано свыше 657 тысяч зараженных COVID-19 и более 30 тысяч летальных исходов.
На первом месте Соединенные Штаты –около 120 тысяч случаев. Далее Италия и Китай — 92 и 82 тысячи заболевших.



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