Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

истемы противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты над Эр-Риядом, сообщает телеканал Al Arabia. Еще одна ракета была перехвачена ПВО в небе над портовым городом Джазан на юге королевства рядом с границей с Йеменом. Телеканал Al Sumaria передает, что ракеты были выпущены представителями хуситских группировок. В Эр-Рияде и Джазане были слышны звуки взрывов, а затем поднялась воздушная тревога.

Конфликт между Йеменом и действующими на севере страны хуситами продолжается с 2014 года. С 2015-го против повстанцев начала военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.