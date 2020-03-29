Крупный ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован

Об этом сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС. Сухая растительность загорелась на левом берегу Дона в накануне днем. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Площадь возгорания составила около 25 гектаров. Позже ее удалось сократить до 10. При тушении огня погиб пожарный. В тушении были задействованы более 200 человек и свыше 50 единиц техники, в том числе пожарные поезда и вертолет.
2020-03-29T02:06:00+03:00
2020-03-29T02:09:12+03:00
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02:06, 29 марта 2020
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