В России представили препарат для лечения нового коронавируса

Он сделан на основе лекарства для профилактики и лечения малярии «Мефлохин». Иммунодепрессивное действие этого препарата препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Отмечается, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
2020-03-29T02:05:00+03:00
2020-03-29T02:06:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614911-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 29 марта 2020
Загрузка комментариев...