В России представили препарат для лечения нового коронавируса

Он сделан на основе лекарства для профилактики и лечения малярии «Мефлохин». Иммунодепрессивное действие этого препарата препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Отмечается, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.