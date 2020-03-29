В Мурманской области ограничат въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы коронавируса

Въехать туда можно будет только по постоянной или временной регистрации. Данная мера вводится на две недели начиная с 6 утра сегодняшнего дня, написал в Instagram губернатор Андрей Чибис. На сайте правительства Мурманской области сообщается, что в регионе подтверждены три случая заражения коронавирусом, еще у 16 человек оказались предварительно положительные результаты тестов на COVID-19.

Накануне премьер Михаил Мишустин поручил закрыть российские границы. В свою очередь, власти Чечни ограничили перемещение по республике и закрыли въезд в Грозный. Режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса ввели в Череповце и Элисте.