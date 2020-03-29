Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря

Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Другие подробности пока не приводятся.

Нынешний пуск стал четвертым с начала года. Предыдущий был осуществлен 21 марта. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.