В России завели первое уголовное дело из-за нарушения карантина по коронавирусу

По версии следствия, 27 марта 32-летний житель Петербурга Георгий Образцов сбежал из санатория «Заря», куда его поместили в связи с несоблюдением им режима самоизоляции. «Фонтанка» писала, что 21 марта мужчина вернулся из Швейцарии. Минувшим вечером его задержали в его квартире. Он сам открыл дверь полицейским и медикам. После задержания Образцова поместили обратно в пансионат. Следственный комитет опубликовал видео с его извинениями.