В России завели первое уголовное дело из-за нарушения карантина по коронавирусу

По версии следствия, 27 марта 32-летний житель Петербурга Георгий Образцов сбежал из санатория «Заря», куда его поместили в связи с несоблюдением им режима самоизоляции. «Фонтанка» писала, что 21 марта мужчина вернулся из Швейцарии. Минувшим вечером его задержали в его квартире. Он сам открыл дверь полицейским и медикам. После задержания Образцова поместили обратно в пансионат. Следственный комитет опубликовал видео с его извинениями.
2020-03-29T01:05:00+03:00
2020-03-29T01:06:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614901-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 29 марта 2020
Загрузка комментариев...