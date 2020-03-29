Чечня закрыла въезд в регион из-за угрозы распространения коронавируса

Транзитному транспорту рекомендовано выбирать альтернативный маршрут. Об этом в прямом эфире ЧГТРК «Грозный» сообщил депутат Госдумы и член оперативного штаба Адам Делимханов. По его словам, никого не будут впускать и выпускать, кроме работников медицинской продовольственной сферы. Он также призвал уроженцев Республики за пределами региона самоизолироваться по месту нахождения. На сегодняшний день в Чечне зафиксировано 5 подтвержденных случаев заражения. В регионе объявлен жесткий карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.
2020-03-29T01:05:00+03:00
2020-03-29T01:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 29 марта 2020
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