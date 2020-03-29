Россия полностью закроет границу из-за коронавируса

С полуночи 30 марта прекратится движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Будет закрыт и сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства. Пересекать границу смогут только отдельные категории граждан — в частности, дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны в связи со смертью близкого родственника. В постановлении не уточняется, на какой срок введены ограничения.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 выздоровели и шестеро умерли.