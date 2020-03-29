После объявления недельных выходных и закрытия развлекательных заведений, владельцы говорят, что испытывают трудности

Коронавирус и меры правительства привели к тому, что некоторые предприниматели вынуждены либо переформатировать свой бизнес, либо вовсе частично его закрывать. Так, например, известный екатеринбургский ресторатор Андрей Семенов в своем Фейсбуке написал, что его пироговые «Подсолнухи» переходят исключительно на доставку, и не исключил, что они закрылись навсегда. В качестве причины он назвал то, что не смог договориться с арендодателем о снижении ставки. Другие предприятия – как, например, столичная танцевальная студия NewArk – жалуются на то, что из-за ограничений мэрии все занятия прекращены, что в результате не отменяет необходимость платить преподавателям и арендодателю, пишет интернет-издание «Медуза». В некоторых регионах, впрочем, малый бизнес пытается сопротивляться требованиям закрыться: как пишет хабаровское агентство AmurMedia, из-за угрозы потери денег некоторые рестораны и торговые точки продолжают свою работу.

Ряд российских экономистов, среди которых, в частности, Константин Сонин и Сергей Гуриев, ранее призывали власти из-за коронавируса объявить жесткий карантин, а также оказать поддержку малому бизнесу и пенсионерам как минимум на 5 трлн рублей.