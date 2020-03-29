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00:02, 29 марта 2020

Дополнительные меры профилактики и просьбы оставаться дома остановили далеко не всех

Россияне отправились на свежий воздух целыми семьями.

Самые обеспеченные отправились на курорты. Поскольку возможности выехать за рубеж нет, оставалось довольствоваться черноморским направлением. Некоторые полетели в Сочи или Крым транзитом из Европы, чтобы самоизолироваться под пальмами. До того, как были закрыты отели и пансионаты до 52 тысячи россиян успели приехать, но теперь их ожидает карантин в номерах отелей. Те, кому не позволил бюджет оккупировали близлежащие парки. В Ульяновске спрос на мангалы, мясо и алкоголь вырос на 40 процентов. В столице хорошая погода спровоцировала граждан самостоятельно отложить введение карантина. Целыми семьями они отправились в парки, чтобы пожарить шашлыки и хорошо провести время. В блогах и соцсетях появились красочные репортажи, причем большинство прекрасно понимает опасность такого поведения, но отказать себе не в состоянии.

В ближайшее время могут быть введены штрафы до 300 тысяч рублей для нарушителей карантина. Проект закона уже внесен в Государственную Думу.



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