На дверях двух станций столичного метро разместили стикеры с новыми названиями: «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»

На дверях двух станций столичного метро появились стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, на них станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» обозначаются как «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».
2020-03-28T23:03:00+03:00
2020-03-28T23:10:18+03:00
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23:03, 28 марта 2020
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