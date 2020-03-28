На дверях двух станций столичного метро разместили стикеры с новыми названиями: «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»

На дверях двух станций столичного метро появились стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, на них станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» обозначаются как «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».