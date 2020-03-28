Возгорание сухого камыша в левобережной части Ростова-на-Дону локализовано на двух очагах из четырех. Об этом сообщил представитель регионального главка МЧС. По уточненным данным, площадь пожара составляет 10 га. Угрозы населенным пунктам и строениям нет. По словам губернатора региона Василия Голубева, причиной ландшафтного пожара стал поджог. На тушении погиб один пожарный.
2020-03-28T23:01:00+03:00
2020-03-28T23:06:45+03:00
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23:01, 28 марта 2020
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