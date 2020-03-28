«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций с дочерних компаний

«Роснефть» после продажи правительству России всех активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций со своих дочерних компаний. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев. По его словам, решение о продаже активов принималось, исходя из интересов акционеров Роснефти. В американском минфине, который ввел санкции в отношении двух «дочек» «Роснефти», подчеркивали, что ограничения могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия». В госдепе США уже заявили, что не станут заранее информировать о дальнейших действиях в отношении дочерних компаний Роснефти.
2020-03-28T23:00:00+03:00
2020-03-28T23:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 28 марта 2020
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