«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций с дочерних компаний

«Роснефть» после продажи правительству России всех активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций со своих дочерних компаний. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев. По его словам, решение о продаже активов принималось, исходя из интересов акционеров Роснефти. В американском минфине, который ввел санкции в отношении двух «дочек» «Роснефти», подчеркивали, что ограничения могут быть отменены, если компания предпримет «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия». В госдепе США уже заявили, что не станут заранее информировать о дальнейших действиях в отношении дочерних компаний Роснефти.