В России возбудили первое уголовное дело за побег из карантина по коронавирусу

Как передает «Фонтанка», 32-летний петербуржец, вернувшийся из Швейцарии, 26 марта был помещен на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. Задержали его только сегодня и отправили назад в пансионат. Против пациента возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Подтверждена ли у него коронавирусная инфекция, не уточняется.
2020-03-28T22:03:00+03:00
2020-03-28T22:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 28 марта 2020
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