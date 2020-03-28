В России возбудили первое уголовное дело за побег из карантина по коронавирусу

Как передает «Фонтанка», 32-летний петербуржец, вернувшийся из Швейцарии, 26 марта был помещен на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. Задержали его только сегодня и отправили назад в пансионат. Против пациента возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Подтверждена ли у него коронавирусная инфекция, не уточняется.