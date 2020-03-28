Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российские границы. С 30 марта временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, включая сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
2020-03-28T22:02:00+03:00
2020-03-28T22:03:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:02, 28 марта 2020
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