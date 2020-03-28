Причиной возгорания сухого камыша в Ростове-на-Дону стал поджог

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он выразил соболезнования в связи с гибелью на тушении сотрудника МЧС. Общая площадь пожара составляет 25 га. Как передает ТАСС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.