«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Активы госкомпании, связанные с деятельностью в этой латиноамериканской стране, будут проданы. Приобретателем выступает правительство России.

В результате «Роснефть» получит на баланс одного из своих дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.