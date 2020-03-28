Около 40 тонн воды уже сброшено вертолетом на горящий камыш в левобережной части Ростова-на-Дону. По данным МЧС общая площадь пожара составляет 25 га. Источник в правоохранительных органах не исключают умышленного поджога. При тушении погиб пожарный.