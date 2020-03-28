На Ташкентской улице в Москве из пневматического оружия ранен ребёнок. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке полиции, десятилетний мальчик госпитализирован. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. О подозреваемых сведений не поступало.