Дональд Трамп допустил введение в ряде штатов, включая Нью-Йорк, карантина по коронавирусу. По словам президента США, он пока обдумывает свое решение, оно может быть принято уже сегодня. Трамп добавил, что речь может идти о двухнедельном карантине с

ограничением въезда и выезда из штата.