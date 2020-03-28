«Аэрофлот» опубликовал список рейсов для возвращения россиян из стран со вспышкой коронавируса

Все полеты будут выполняться в и из аэропорта «Шереметьево». География рейсов включает Баку, Майами, Лос-Анджелес, Брюссель, Париж, Дублин, Ереван, Рим, и Женеву. Гражданам России, заинтересованным в возвращении на родину, рекомендуют обратиться в авиакомпанию для приобретения билетов.