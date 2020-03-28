Жителям Чечни в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили перемещение по республике. Как говорится в распоряжении главы регионального парламента Магомеда Даудова, жители республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест постоянного проживания. Власти Чечни закрыли въезд и в Грозный. Попасть в город смогут только его жители и сотрудники некоторых организаций, в том числе поставляющих продовольствие и товары первой необходимости, и госорганов.
2020-03-28T20:31:00+03:00
2020-03-28T20:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 28 марта 2020
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