Россия полностью закрывает свои границы

Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина, с понедельника будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы.
2020-03-28T20:31:00+03:00
2020-03-28T20:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 28 марта 2020
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