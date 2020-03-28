63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон утверждают, что излечились от коронавирусной инфекции. У себя в соцсетях звездная пара пишет, что они уже вернулись в Лос-Анджелес из Австралии, где находились последние недели. 12 марта Хэнкс, который вместе с женой работал на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли на Золотом берегу Квинсленда, сообщил, что заразился коронавирусом. Актер и его жена соблюдали самоизоляцию в течение двух недель.
2020-03-28T20:03:00+03:00
2020-03-28T20:05:40+03:00
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20:03, 28 марта 2020
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