63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон утверждают, что излечились от коронавирусной инфекции. У себя в соцсетях звездная пара пишет, что они уже вернулись в Лос-Анджелес из Австралии, где находились последние недели. 12 марта Хэнкс, который вместе с женой работал на съемках биографического фильма об Элвисе Пресли на Золотом берегу Квинсленда, сообщил, что заразился коронавирусом. Актер и его жена соблюдали самоизоляцию в течение двух недель.