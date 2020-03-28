Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных баз

Это одна из мер по борьбе с распространение коронавируса в стране. Всем членам спортивных сборных предписано выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персонала будет сохранена. Учебно-тренировочный центр «Новогорск» будет переведен на особый режим работы с изоляцией спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все находящиеся на базе люди пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей.