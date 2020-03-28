Полицейские ищут в Новой Москве потерявшегося ребенка. Он, как передает ТАСС, потерялся в лесопарковой зоне на Радужной улице в городе Московский. Ранее столичные власти призвали москвичей в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости.