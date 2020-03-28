Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. С понедельника будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы.