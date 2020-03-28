В Москве выписаны еще 10 пациентов, госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирус

В Москве выписаны еще 10 пациентов, госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, на сегодняшний день уже 28 человек завершили в Москве лечение в стационарах.