В Москве выписаны еще 10 пациентов, госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирус

В Москве выписаны еще 10 пациентов, госпитализированных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, на сегодняшний день уже 28 человек завершили в Москве лечение в стационарах.
2020-03-28T20:01:00+03:00
2020-03-28T20:03:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 28 марта 2020
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