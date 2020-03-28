Число жертв коронавируса в России увеличивается. Пять смертей от коронавируской инфекции подтверждены в Москве, одна — в Оренбурге, еще один пациент, инфицированный коронавирусом, умер в Петербурге, но точная причина смерти пока не объявлена. Сейчас во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий. По распоряжению правительства, границы России с понедельника будут полностью закрыты.
2020-03-28T20:00:00+03:00
2020-03-28T20:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 28 марта 2020
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