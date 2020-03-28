Костромичи, живущие в одном доме с вернувшимися из Англии детьми, устроили им травлю

Как сообщается на сайте Kostroma.News, поводом стал сюжет телекомпании «Русь» о коронавирусе, в котором было раскрыто место жительства детей и обнародованы персональные данные их родителей. Сегодня утрам администрация Костромской области сообщила журналистам, что у одного из детей предположительно диагностирован коронавирус, а его анализы для дополнительного исследования отправили в специализированную лабораторию за пределы региона. У второго ребенка анализ отрицательный.
2020-03-28T19:32:00+03:00
2020-03-28T19:33:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2614819-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 28 марта 2020
Загрузка комментариев...