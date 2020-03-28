Жителей Рязанской области обязали информировать местные власти о посещении других регионов. Соответствующее распоряжение издал губернатор Николай Любимов. На «горячей линии» Тасс рассказали, что прибывшим из других областей рекомендовано уйти на карантин. По состоянию на 28 марта в регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией у семейной пары, вернувшейся из Франции.