Жителей Рязанской области обязали информировать местные власти о посещении других регионов. Соответствующее распоряжение издал губернатор Николай Любимов. На «горячей линии» Тасс рассказали, что прибывшим из других областей рекомендовано уйти на карантин. По состоянию на 28 марта в регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией у семейной пары, вернувшейся из Франции.
2020-03-28T19:31:00+03:00
2020-03-28T19:33:10+03:00
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19:31, 28 марта 2020
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